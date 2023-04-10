На неубранную контейнерную площадку можно пожаловаться в Госжилинспекцию Курской области
Куряне все больше стали жаловаться на неубранные контейнерные площадки.
Фото с официального сайта Курская область
Ответственность за уборку контейнерной площадки несет управляющая организация, которая обслуживает многоквартирный дом.
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда придомовая территория, включая расположенную на ней контейнерную площадку, должна убираться ежедневно.
Если управляющая организация не справляется с уборкой контейнерной площадки или выполняет эту работу некачественно, жители многоквартирного дома могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Обращение можно подать через портал ГИС ЖКХ http://dom.gosuslugi.ru/ либо при личном посещении Государственной жилищной инспекции Курской области по адресу: Красная площадь, 6, подъезд 4/1.