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На неубранную контейнерную площадку можно пожаловаться в Госжилинспекцию Курской области

Куряне все больше стали жаловаться на неубранные контейнерные площадки.
Фото с официального сайта Курская область

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 В Государственную жилищную инспекцию Курской области поступают жалобы о переполненных баках, крупных отходах, нередко заваленных ветками, листвой и разбросанном вокруг мусоре.

Ответственность за уборку контейнерной площадки несет управляющая организация, которая обслуживает многоквартирный дом.
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда придомовая территория, включая расположенную на ней контейнерную площадку, должна убираться ежедневно.

Если управляющая организация не справляется с уборкой контейнерной площадки или выполняет эту работу некачественно, жители многоквартирного дома могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Обращение можно подать через портал ГИС ЖКХ http://dom.gosuslugi.ru/ либо при личном посещении Государственной жилищной инспекции Курской области по адресу: Красная площадь, 6, подъезд 4/1.
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