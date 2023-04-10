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Участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты ко Дню Победы

Комитет социальной защиты населения города Курска рассказал о выплатах ко Дню Победы.


 

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В 2023 году в рамках ежегодной денежной выплаты все участники Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей. Вдовы и вдовцы участников войны, которые не вступали в повторный брак, получат, в свою очередь, по четыре тысячи рублей. Также социальную помощь получат «дети войны». Для них предусмотрена выплата полторы тысячи рублей.

Для получения средств не требуется подача заявления, все выплаты осуществляются министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области на основании списков, подготовленных органами социальной защиты.

 В этом году комитетом социальной защиты населения города Курска внесены в списки 55 участников Великой Отечественной войны, 468 вдов ветеранов и 898 человек, подходящих под категорию «дети войны». Денежные средства, как сообщает ведомство, будут перечислены до 9 мая.
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