Участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты ко Дню Победы
Комитет социальной защиты населения города Курска рассказал о выплатах ко Дню Победы.
Для получения средств не требуется подача заявления, все выплаты осуществляются министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области на основании списков, подготовленных органами социальной защиты.
В этом году комитетом социальной защиты населения города Курска внесены в списки 55 участников Великой Отечественной войны, 468 вдов ветеранов и 898 человек, подходящих под категорию «дети войны». Денежные средства, как сообщает ведомство, будут перечислены до 9 мая.