Курян предупреждают об активности клещей

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, с укусами в медицинские организации уже обратились 28 человек, в том числе 9 детей.

Клещи встречаются на всей территории региона, места их обитания это лесные массивы, лесопарковые зоны и дачные участки. В связи с этим специалисты с начала апреля и в мае будут проводить акарицидную обработку в парках и скверах Курска.В нашем регионе не попадаются клещи, зараженные вирусом энцефалита, однако они переносят не менее серьезные заболевания, в том числе иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).Клещей следует удалить с тела как можно скорее, это снижает вероятность попадания в кровь возбудителя опасного заболевания. Для этого лучше использовать пинцет. При необходимости следует обратиться к медикам.