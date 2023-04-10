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Лента новостей / В регионе

Курян предупреждают об активности клещей

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, с укусами в медицинские организации уже обратились 28 человек, в том числе 9 детей.

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Клещи встречаются на всей территории региона, места их обитания это лесные массивы, лесопарковые зоны и дачные участки. В связи с этим специалисты с начала апреля и в мае будут проводить акарицидную обработку в парках и скверах Курска.

В нашем регионе не попадаются клещи, зараженные вирусом энцефалита, однако они переносят не менее серьезные заболевания, в том числе иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

Клещей следует удалить с тела как можно скорее, это снижает вероятность попадания в кровь возбудителя опасного заболевания. Для этого лучше использовать пинцет. При необходимости следует обратиться к медикам.
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