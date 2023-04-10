Продолжается благоустройство сквера «Спортивный»

В Курске продолжают благоустраивать сквер «Спортивный», расположенный на улице Менделеева.





Контракт был заключен в марте 2023 года, на благоустройство будет потрачено около 24 млн рублей.В этом году планируется выполнить ремонт асфальта на проездах, уложить плитку, установить бордюры и 36 опор наружного освещения со светодиодными светильниками, протянуть 890 метров кабельной линии.Напомним, что благоустройство сквера было начато в 2022 году и финансируется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».В прошлом году на благоустраиваемой территории уже частично вымощены тротуары и прогулочные дорожки, выполнено устройство освещения, установлены скамейки и урны.