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Лента новостей / В регионе

Российским предприятиям, пострадавшим от обстрелов, выделят помощь

Правительство РФ выделит около 1 млрд рублей на помощь российским предприятиям, которые пострадали от обстрелов. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Наш регион получит около 200 млн рублей.
 В приграничных районах нашей области пострадали от обстрелов два предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – спиртзавод «Курскпродукт» и Теткинский сахарный завод.

 Распоряжение правительства об оказании разовой финансовой помощи опубликовано на портале правовой информации. Минэкономразвития России получит из резервного фонда 1 млрд рублей.

 Средства распределят между предприятиями в виде грантов на восстановление или поддержание деятельности, поддержки при содействии государственной микрофинансовой организации.
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