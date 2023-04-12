Российским предприятиям, пострадавшим от обстрелов, выделят помощь

Правительство РФ выделит около 1 млрд рублей на помощь российским предприятиям, которые пострадали от обстрелов.

Наш регион получит около 200 млн рублей.В приграничных районах нашей области пострадали от обстрелов два предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – спиртзавод «Курскпродукт» и Теткинский сахарный завод.Распоряжение правительства об оказании разовой финансовой помощи опубликовано на портале правовой информации. Минэкономразвития России получит из резервного фонда 1 млрд рублей.Средства распределят между предприятиями в виде грантов на восстановление или поддержание деятельности, поддержки при содействии государственной микрофинансовой организации.