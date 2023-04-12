Областному Дворцу культуры присвоено имя Владимира Винокура

Курскому областному Дворцу культуры присвоено имя народного артиста РФ Владимира Винокура.

Решение принято Общественным советом при региональномСобытие приурочено к 75-летнему юбилею артиста. Владимир Натанович в интервью всегда тепло отзывается о своей малой родине.Дворец культуры – площадка для проведения крупнейших региональных фестивалей и конкурсов в сфере народного искусства, праздничных концертов, смотров и выставок. Ранее в здании располагался Дом культуры железнодорожников