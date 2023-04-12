  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Областному Дворцу культуры присвоено имя Владимира Винокура

 Курскому областному Дворцу культуры присвоено имя народного артиста РФ Владимира Винокура.

Читайте также

Решение принято Общественным советом при региональном Министерстве культуры.

Событие приурочено к 75-летнему юбилею артиста. Владимир Натанович в интервью всегда тепло отзывается о своей малой родине.

 Дворец культуры – площадка для проведения крупнейших региональных фестивалей и конкурсов в сфере народного искусства, праздничных концертов, смотров и выставок. Ранее в здании располагался Дом культуры железнодорожников
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Каждый россиянин может принять участие в онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства

Летняя оздоровительная кампания – 2023

Парки начали обрабатывать от клещей

Отменен салют к Дню Победы

Курская область получит 145 млн рублей на строительство дома-интерната

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске