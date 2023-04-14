На Пасху запустят дополнительный общественный транспорт

В воскресенье 16 апреля для подвоза жителей города Курска к Северному и Южному кладбищу будет курсировать дополнительные автобусы.

3 автобуса особо большого класса вместимости, 13 автобусов большого класса вместимости и 3 автобуса среднего и малого класса вместимости.Перевозка пассажиров до Северного кладбища и обратном направлении будет осуществляться по маршрутам:№ 18 «пос. Косиновский – пл. Перекальского» с 6:20 до 21:00;по измененной схеме движения маршрутов -№ 46 «ГКЦ «Лира» – Северное кладбище» с временем отправления:от ост. «ГКЦ «Лира»» 08:21, 09:15, 10:09, 10:49;от ост. «Северное кладбище» 10:36, 11:10, 11:50, 12:10, 13:02, 13:36, 14:10, 14:44, 15:23.№ 50 «ул. Малышева – Северное кладбище» с временем отправления:от ост. «ул. Малышева» 08:30, 09:10, 9:54, 10:38: 11:44;от ост. «Северное кладбище» 09:20, 10:00, 10:50, 11:29, 12:44, 13:41, 14:25, 15:09, 15:53.№ 72 «пл. Перекальского – д. Татаренкова» с 08:27 до 16:07.Перевозка пассажиров до Южного кладбища и обратном направлении будет осуществляться автобусами большого и особо большого класса вместимости по маршрутам:№ 36 «Льговский поворот – Южное кладбище»;№ 36А «ост. Льговский поворот» – Южное кладбище – с/о «Резинщик», с/о «Ягодка»;№ 100 «ост. Льговский поворот) – с/о «Дорожник» – д. Журавлинка»№ 121 «пл. Дзержинского – Амосовка».Расписание движения общественного транспорта по указанным маршрутам на Пасху размещено на официальном сайте Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области.