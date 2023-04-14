В Курчатове состоятся соревнования по триатлону
29-30 апреля в Курчатове состоятся соревнования по триатлону.
Чемпионат и первенство Курской области по триатлону проводятся на стандартной дистанции: плавание – 1 500 м, велогонка – 40 км, бег – 10 км. Открытие соревнований 30 апреля в 12:40.
Стартовый городок разместится по улице Космонавтов, 1. Плавательный этап состоится в акватории Курчатовского водохранилища, велогонка пройдет по улицам Космонавтов, Молодежной, Коммунистическому проспекту, беговой этап – на городской набережной.
К участию в соревнованиях будут допускаться только спортсмены-любители.