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В Курчатове состоятся соревнования по триатлону

29-30 апреля в Курчатове состоятся соревнования по триатлону.

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В этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены страны в дисциплине «триатлон-спринт». У взрослых плавательный этап составит 750 м, велогонка – 20 км, беговой этап – 5 км; у юношей и девушек плавательный этап – 300 м, велогонка – 8 км, беговой этап – 2 км. Первый старт 29 апреля в 09:00.

Чемпионат и первенство Курской области по триатлону проводятся на стандартной дистанции: плавание – 1 500 м, велогонка – 40 км, бег – 10 км. Открытие соревнований 30 апреля в 12:40.

Стартовый городок разместится по улице Космонавтов, 1. Плавательный этап состоится в акватории Курчатовского водохранилища, велогонка пройдет по улицам Космонавтов, Молодежной, Коммунистическому проспекту, беговой этап – на городской набережной.

  К участию в соревнованиях будут допускаться только спортсмены-любители.
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