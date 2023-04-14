  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске планируют построить новую канализационно-насосную станцию

В Курске планируют приступить к строительству новой КНС в Элеваторном переулке.

Читайте также

Об этом сообщили в комитете ЖКХ. Проблема в Элеваторном переулке, 1 существует не первый год. Здесь излив канализационных вод на поверхность происходит по причине неработающей канализационной станции, расположенной в районе бывшего завода АО «Элеватормельмаш». 

На сегодняшний день КНС отключена и выведена из эксплуатации без согласования с органами местного самоуправления.

решение о строительстве новой КНС было принято в связи с крайней степенью износа строительных конструкций и оборудования существующей канализационной насосной станции.

 

Для этого утверждена схема расположения земельного участка, который был поставлен на государственный кадастровый учет. Заключен договор аренды земельного участка под строительство. В настоящий момент городское управление капитального строительства приступило к проектировке, чтобы в кратчайшие сроки начать строительство.

 В комитете ЖКХ также сообщили, что «Курскводоканал» раз в два дня проводит мероприятия по откачке канализационных вод.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

До 9 мая восстановят мемориальный комплекс «Скорбящая мать»

Ограничение движения

В Курской области ликвидируют свалки

Приняты ограничительные меры на пребывание граждан в лесах

В Курчатове состоятся соревнования по триатлону

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске