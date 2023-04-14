В Курске планируют построить новую канализационно-насосную станцию

В Курске планируют приступить к строительству новой КНС в Элеваторном переулке.

Об этом сообщили в комитете ЖКХ. Проблема в Элеваторном переулке, 1 существует не первый год. Здесь излив канализационных вод на поверхность происходит по причине неработающей канализационной станции, расположенной в районе бывшего завода АО «Элеватормельмаш».На сегодняшний день КНС отключена и выведена из эксплуатации без согласования с органами местного самоуправления.решение о строительстве новой КНС было принято в связи с крайней степенью износа строительных конструкций и оборудования существующей канализационной насосной станции.Для этого утверждена схема расположения земельного участка, который был поставлен на государственный кадастровый учет. Заключен договор аренды земельного участка под строительство. В настоящий момент городское управление капитального строительства приступило к проектировке, чтобы в кратчайшие сроки начать строительство.В комитете ЖКХ также сообщили, что «Курскводоканал» раз в два дня проводит мероприятия по откачке канализационных вод.