Приняты ограничительные меры на пребывание граждан в лесах
Приняты ограничительные меры на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. Ограничивается въезд в леса автомобилей, за исключением транспортных средств- специального назначения.
За несоблюдение правил нарушителям грозят штрафы:
– для физических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей;
– для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей;
– для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.