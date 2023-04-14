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Лента новостей / В регионе

Приняты ограничительные меры на пребывание граждан в лесах

Приняты ограничительные меры на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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С 10 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим, поэтому усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Увеличено количество рейдов и патрулирований.

 Напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. Ограничивается въезд в леса автомобилей, за исключением транспортных средств- специального назначения.
 За несоблюдение правил нарушителям грозят штрафы:
– для физических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей;
– для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей;
– для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

 
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