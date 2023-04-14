В Курской области ликвидируют свалки

В Курской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» продолжаются мероприятия по ликвидации исторически сложившихся свалок в границах городов.





В Обояни и Щиграх завершить устранение свалок планируется в этом году.Мероприятия проходят в два этапа. В ходе технического проводятся земляные работы, сбор, вывоз, утилизация фильтрата, укладка верхнего изолирующего экрана. Второй этап – биологический, он предполагает восстановление плодородного растительного слоя на территории полигона.