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Лента новостей / В регионе

В Курской области ликвидируют свалки

 В Курской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» продолжаются мероприятия по ликвидации исторически сложившихся свалок в границах городов.

 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В Обояни и Щиграх завершить устранение свалок планируется в этом году.

 Мероприятия проходят  в два этапа. В ходе технического проводятся земляные работы, сбор, вывоз, утилизация фильтрата, укладка верхнего изолирующего экрана. Второй этап – биологический, он предполагает восстановление плодородного растительного слоя на территории полигона.
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