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До 9 мая восстановят мемориальный комплекс «Скорбящая мать»

В Курске реконструируют мемориальный комплекс «Скорбящая мать».

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Родственники погибших в локальных войнах и специальной военной операции неоднократно обращались с просьбой увековечить память солдат. И было принято решение о реконструкции комплекса.

 Сейчас на мемориале отражены имена 105 воинов-афганцев. Скоро здесь установят еще две стелы. На левой гранитной плите нанесут имена 169 участников локальных войн, на правой будут располагаться имена погибших в СВО.

На данный момент облицовывают каркас гранитными плитами крупного формата. Начинается монтаж левой стелы: полируется торец части гранита, затем все конструкции будут приклеиваться к металлу. Имена воинов-афганцев будут обновлены свежей краской.
 На реконструкцию будет потрачено более 3 млн рублей.

 Реконструкцию мемориального комплекса «Скорбящая память» планируют завершить к 9 мая.

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