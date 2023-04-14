До 9 мая восстановят мемориальный комплекс «Скорбящая мать»

В Курске реконструируют мемориальный комплекс «Скорбящая мать».

Родственники погибших в локальных войнах и специальной военной операции неоднократно обращались с просьбой увековечить память солдат. И было принято решение о реконструкции комплекса.Сейчас на мемориале отражены имена 105 воинов-афганцев. Скоро здесь установят еще две стелы. На левой гранитной плите нанесут имена 169 участников локальных войн, на правой будут располагаться имена погибших в СВО.На данный момент облицовывают каркас гранитными плитами крупного формата. Начинается монтаж левой стелы: полируется торец части гранита, затем все конструкции будут приклеиваться к металлу. Имена воинов-афганцев будут обновлены свежей краской.На реконструкцию будет потрачено более 3 млн рублей.Реконструкцию мемориального комплекса «Скорбящая память» планируют завершить к 9 мая.