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В Курской области приступят к поэтапному отключению отопления

 В Курской области с 18 апреля планируют приступить к поэтапному отключению отопления в жилых домах и социальных учреждениях.


 

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Отключение теплоснабжения начинается тогда, когда средняя температура воздуха в течение 5 суток составляет более +8°С. Решение принимают органы местного самоуправления с учетом рекомендаций Гидрометцентра.

«На основании полученного прогноза погоды на вторую декаду апреля снижение среднесуточной температуры ниже нормы не прогнозируется. В связи с этим считаю целесообразным начать мероприятия по завершению отопительного периода с завтрашнего дня», – отметил заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.

 В первую очередь начнется отключение теплоснабжения жилого фонда, на следующей неделе – объектов социальной сферы. 
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