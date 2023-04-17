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Лента новостей / В регионе

В Курске до 1 мая планируется обработать общественные пространства от клещей

В комитете городского хозяйства рассказали о датах обработки скверов и парков.

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18 апреля с 10:00 специалисты обрабатывают скверы «Молодежный», Мыльникова и Героев 16-й воздушной армии, а также парки Дзержинского и Железнодорожников.

19 апреля акарицидная обработка запланирована в парке Героев Гражданской войны и в сквере «Триумф», 
С 19 по 21 апреля — в парке КЗТЗ, в сквере на улице Белгородской и в сквере им. Рокоссовского.

 Как отмечают специалисты, несмотря на безопасность для людей и животных используемых средств обработки, горожанам временно не рекомендуется посещать места общественного отдыха.

 
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