В Курске до 1 мая планируется обработать общественные пространства от клещей

В комитете городского хозяйства рассказали о датах обработки скверов и парков.

18 апреля с 10:00 специалисты обрабатывают скверы «Молодежный», Мыльникова и Героев 16-й воздушной армии, а также парки Дзержинского и Железнодорожников.19 апреля акарицидная обработка запланирована в парке Героев Гражданской войны и в сквере «Триумф»,С 19 по 21 апреля — в парке КЗТЗ, в сквере на улице Белгородской и в сквере им. Рокоссовского.Как отмечают специалисты, несмотря на безопасность для людей и животных используемых средств обработки, горожанам временно не рекомендуется посещать места общественного отдыха.