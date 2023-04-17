В Курске до 1 мая планируется обработать общественные пространства от клещей
В комитете городского хозяйства рассказали о датах обработки скверов и парков.
19 апреля акарицидная обработка запланирована в парке Героев Гражданской войны и в сквере «Триумф»,
С 19 по 21 апреля — в парке КЗТЗ, в сквере на улице Белгородской и в сквере им. Рокоссовского.
Как отмечают специалисты, несмотря на безопасность для людей и животных используемых средств обработки, горожанам временно не рекомендуется посещать места общественного отдыха.