В Курской области прошла акция «Сад Памяти»
В Хомутовском районе в урочище Городовое-Мокренькое прошла акция «Сад Памяти».
Фото из официальной группы ВК Курская область
Аналогичную акцию провели и в Железногорском лесничестве. Там на площади 0,4 га посадили 1,9 тыс. сеянцев дуба.
В 2023 году в Курской области акция проводится с апреля по май. Принять в ней участие может любой желающий, оставив заявку на сайте «Сад Памяти» https://садпамяти2023.рф/ или в Минприроды Курской области по телефону 8 (4712) 53-79-88.