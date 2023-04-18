В Курске установлен киоск в соответствии с дизайн-кодом

Курские предприниматели уже начали устанавливать торговые павильоны, оформленные в соответствии с требованиями нового дизайн-кода.

Один из таких павильонов установил индивидуальный предприниматель на улице Запольной. Торговая точка оформлена в новом стиле и размещена на месте прежнего киоска.В комитете по управлению муниципальным имуществом отметили, что в настоящее время объявлены торги на право заключения договора о размещении новых нестационарных объектов на улицах Мыльникова, 1-й Орловской и в проезде Сергеева, 8. Победители торгов также будут обязаны установить торговые объекты, соответствующие дизайн-коду.В ведомстве подчеркнули, что для хозяйствующих субъектов возможно увеличение срока размещения нестационарного торгового объекта, для киосков — до трех лет, для павильонов — до пяти лет соответственно. Также с 1 июля 2023 года на переходный период вводится 50% льгота к размеру платы за размещение нестационарных торговых объектов при размещении объектов, соответствующих требованиям дизайн-кода.