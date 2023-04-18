  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске установлен киоск в соответствии с дизайн-кодом

Курские предприниматели уже начали устанавливать торговые павильоны, оформленные в соответствии с требованиями нового дизайн-кода.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

Читайте также

 Один из таких павильонов установил индивидуальный предприниматель на улице Запольной. Торговая точка оформлена в новом стиле и размещена на месте прежнего киоска.
В комитете по управлению муниципальным имуществом отметили, что в настоящее время объявлены торги на право заключения договора о размещении новых нестационарных объектов на улицах Мыльникова, 1-й Орловской и в проезде Сергеева, 8. Победители торгов также будут обязаны установить торговые объекты, соответствующие дизайн-коду.

 В ведомстве подчеркнули, что для хозяйствующих субъектов возможно увеличение срока размещения нестационарного торгового объекта, для киосков — до трех лет, для павильонов — до пяти лет соответственно. Также с 1 июля 2023 года на переходный период вводится 50% льгота к размеру платы за размещение нестационарных торговых объектов при размещении объектов, соответствующих требованиям дизайн-кода.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске 9 улиц остались без горячей воды

В этом году в регионе будут работать 348 детских оздоровительных организаций

В России объявлен экологический марафон «Зеленая Весна»

40 курян были отмечены почетными удостоверениями

За расклейку объявлений в Курске подключают к автодозвону

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске