40 курян были отмечены почетными удостоверениями

В Доме Советов прошла церемония вручения удостоверений «Почетный житель приграничья».

Их получили представители добровольцев и волонтеров из Глушковского, Беловского и Кореневского районов, внесшие значительный вклад в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Удостоверения вручил губернатор Курской области Роман Старовойт.«В приграничных районах сохраняется напряженная ситуация, они практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Многие куряне, и особенно жители приграничья, не остались равнодушными в сложившейся ситуации. Все ваши достижения – вдохновляющий пример для общества, наших граждан, прежде всего для молодежи», - отметил Роман Старовойт.Данное удостоверение дает право жителям приграничных районов Курской области на получение единовременной денежной выплаты в размере 30 тысяч рублей, а также на присвоение звания «Ветеран труда Курской области».