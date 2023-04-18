40 курян были отмечены почетными удостоверениями
В Доме Советов прошла церемония вручения удостоверений «Почетный житель приграничья».
«В приграничных районах сохраняется напряженная ситуация, они практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Многие куряне, и особенно жители приграничья, не остались равнодушными в сложившейся ситуации. Все ваши достижения – вдохновляющий пример для общества, наших граждан, прежде всего для молодежи», - отметил Роман Старовойт.
Данное удостоверение дает право жителям приграничных районов Курской области на получение единовременной денежной выплаты в размере 30 тысяч рублей, а также на присвоение звания «Ветеран труда Курской области».