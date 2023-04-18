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Лента новостей / В России

В России объявлен экологический марафон «Зеленая Весна»

 Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского объявил о проведении ежегодного самого массового экологического марафона – X экологического субботника «Зеленая Весна». 

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Марафон пройдет с 22 апреля по 31 мая. К участию приглашаются все регионы страны.

Участникам нужно будет очистить территорию от мусора, посадить цветы и деревья, собрать вторсырье для дальнейшей переработки.

 Зарегистрироваться для участия в экологическом марафоне можно до 31 мая на официальном сайте организатора http://vernadsky.ru/de/proekty/zelvesna.

  Подведение итогов экологического субботника и награждения наиболее активных участников проекта планируется провести в рамках мероприятия в честь Дня эколога 5 июня 2023 года в Москве.
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