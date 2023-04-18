В России объявлен экологический марафон «Зеленая Весна»
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского объявил о проведении ежегодного самого массового экологического марафона – X экологического субботника «Зеленая Весна».
Участникам нужно будет очистить территорию от мусора, посадить цветы и деревья, собрать вторсырье для дальнейшей переработки.
Зарегистрироваться для участия в экологическом марафоне можно до 31 мая на официальном сайте организатора http://vernadsky.ru/de/proekty/zelvesna.
Подведение итогов экологического субботника и награждения наиболее активных участников проекта планируется провести в рамках мероприятия в честь Дня эколога 5 июня 2023 года в Москве.