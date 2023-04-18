В этом году в регионе будут работать 348 детских оздоровительных организаций

В 2023 году будут работать 348 детских оздоровительных организаций, в том числе 19 загородных оздоровительных лагерей, 5 санаторных учреждений, 286 лагерей с дневным пребыванием, а также 38 лагерей труда и отдыха. За счет бюджетных средств в них отдохнут более 37 тысяч детей. Запланировано более 60 профильных смен гражданско-патриотической, добровольческой, спортивной, творческой направленности.В первоочередном порядке путевки будут выделять детям участников специальной военной операции, из приграничных районов и находящимся в трудной жизненной ситуации.Заявления на получение бесплатных путевок можно подать через личный кабинет портала «Госуслуги» или в бумажном виде по месту обучения ребенка. В Курске заявочная кампания начнется 25 апреля.