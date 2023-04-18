В этом году в регионе будут работать 348 детских оздоровительных организаций
Путевки для юных жителей Курской области остались бесплатными, без родительской доплаты.
В первоочередном порядке путевки будут выделять детям участников специальной военной операции, из приграничных районов и находящимся в трудной жизненной ситуации.
Заявления на получение бесплатных путевок можно подать через личный кабинет портала «Госуслуги» или в бумажном виде по месту обучения ребенка. В Курске заявочная кампания начнется 25 апреля.