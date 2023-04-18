В Курске 9 улиц остались без горячей воды

Из-за испытаний теплосети в Центральном и завокзальном районе Железнодорожного округа Курска многие куряне остались без горячей воды.



ПАО «Квадра» проводила испытание теплосети на максимальную температуру, в некоторых домах Центрального округа были выявлены нарушения. В связи с этим отключение горячей воды продлится до 17:00 21 апреля.Подача горячей воды временно ограничена по следующим адресам:- ул. Челюскинцев, 18,- ул. Блинова, 2/1, 2/2, 27, 27а,- ул. Л.Толстого, 4, 6, 8, 10, 5а, 5б, 1, 7а, 7б, 9, 9а, 12,- ул. Садовая, 25/69, 23, 19- ул. Димитрова, 71, 73, 75,- ул. Радищева, 64, 66, 79а, 83- пер. Гоголя, 6, 10, 18,- ул. Ленина, 84, 86,- ул. Хуторская, 14/9, 45, 43а, 51, 51а, 20а.