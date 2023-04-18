  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске 9 улиц остались без горячей воды

Из-за испытаний теплосети  в Центральном и завокзальном районе Железнодорожного округа Курска многие куряне остались без горячей воды.
 

Читайте также

ПАО «Квадра» проводила испытание теплосети на максимальную температуру, в некоторых домах Центрального округа были выявлены нарушения. В связи с этим отключение горячей воды продлится до 17:00 21 апреля.

Подача горячей воды временно ограничена по следующим адресам:

- ул. Челюскинцев, 18,
- ул. Блинова, 2/1, 2/2, 27, 27а,
- ул. Л.Толстого, 4, 6, 8, 10, 5а, 5б, 1, 7а, 7б, 9, 9а, 12,
- ул. Садовая, 25/69, 23, 19
- ул. Димитрова, 71, 73, 75,
- ул. Радищева, 64, 66, 79а, 83
- пер. Гоголя, 6, 10, 18,
- ул. Ленина, 84, 86,
- ул. Хуторская, 14/9, 45, 43а, 51, 51а, 20а.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В этом году в регионе будут работать 348 детских оздоровительных организаций

В России объявлен экологический марафон «Зеленая Весна»

40 курян были отмечены почетными удостоверениями

В Курске установлен киоск в соответствии с дизайн-кодом

За расклейку объявлений в Курске подключают к автодозвону

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске