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В поселке Поныри построят мемориальный комплекс

Вопрос о строительстве мемориального комплекса «Курская битва» обсудили на заседание рабочей группы, которую провел Губернатор Курской области.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Также обсудили программу праздничных мероприятий на 23 августа, посвященных открытию его первой очереди.

«До открытия комплекса осталось всего 125 дней. На его территории ведутся строительные работы, задействовано большое количество техники и рабочих. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно отметить юбилейную дату и почтить память предков, павших в боях на Северном фасе Курской дуги», – подчеркнул Роман Старовойт.

 
Уже завершена разбивка территории, подведены все средства коммуникации, забиты сваи под входные павильоны и основание фигуры солдата. Все строительные мероприятия ведутся по графику.

Российское военно-историческое общество в рамках реализации национального проекта «Культура» осуществляет работы по созданию фигуры солдата. В данный момент на 70% выполнено литье элементов фигуры солдата из бронзы.


 
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