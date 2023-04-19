В поселке Поныри построят мемориальный комплекс

Вопрос о строительстве мемориального комплекса «Курская битва» обсудили на заседание рабочей группы, которую провел Губернатор Курской области.

Также обсудили программу праздничных мероприятий на 23 августа, посвященных открытию его первой очереди.«До открытия комплекса осталось всего 125 дней. На его территории ведутся строительные работы, задействовано большое количество техники и рабочих. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно отметить юбилейную дату и почтить память предков, павших в боях на Северном фасе Курской дуги», – подчеркнулУже завершена разбивка территории, подведены все средства коммуникации, забиты сваи под входные павильоны и основание фигуры солдата. Все строительные мероприятия ведутся по графику.Российское военно-историческое общество в рамках реализации национального проекта «Культура» осуществляет работы по созданию фигуры солдата. В данный момент на 70% выполнено литье элементов фигуры солдата из бронзы.