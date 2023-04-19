В Курске стартует муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска объявляет о начале муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края» в городе Курске».







Конкурс проводится по следующим номинациям: «Молодая семья», «Спортивная семья», «Многодетная семья», «Милосердие», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».Победители будут представлять город Курск на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края» в городе Курске».Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 5 мая 2023 года в комитете молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска по адресу: ул. Ленина, 15, 4-й этаж.