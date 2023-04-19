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В Курске стартует муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска объявляет о начале муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края» в городе Курске».


 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Конкурс проводится по следующим номинациям: «Молодая семья», «Спортивная семья», «Многодетная семья», «Милосердие», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Победители будут представлять город Курск на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семья соловьиного края» в городе Курске».

Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 5 мая 2023 года в комитете молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска по адресу: ул. Ленина, 15, 4-й этаж.



 
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