В Курской области пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».
В нашем регионе в проекте принимают участие 5 учреждений среднего профессионального образования.
В сентябре 2023 года на базе областного многопрофильного колледжа имени Даниила Гранина откроется образовательно-производственный кластер по направлению «Сельское хозяйство».
Об основной идее федерального проекта, взаимодействии с работодателями, бизнес-сообществом и образовательными организациями расскажут 22 апреля в 10:00 на родительском онлайн-собрании.
Школьники 9-11-х классов и их родители узнают о том, по каким направлениям обучают специалистов в рамках «Профессионалитета», какие работодатели выступают партнерами, какие гарантии трудоустройства у участников проекта.