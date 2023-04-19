В Курской области пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».

В нашем регионе в проекте принимают участие 5 учреждений среднего профессионального образования.

В 2022 году стартовало обучение по обновленным программам по направлению «Атомная отрасль» в Курском монтажном техникуме. Там готовят кадры для строительства Курской АЭС.В сентябре 2023 года на базе областного многопрофильного колледжа имени Даниила Гранина откроется образовательно-производственный кластер по направлению «Сельское хозяйство».Об основной идее федерального проекта, взаимодействии с работодателями, бизнес-сообществом и образовательными организациями расскажут 22 апреля в 10:00 на родительском онлайн-собрании.Школьники 9-11-х классов и их родители узнают о том, по каким направлениям обучают специалистов в рамках «Профессионалитета», какие работодатели выступают партнерами, какие гарантии трудоустройства у участников проекта.