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Лента новостей / В регионе

В Курской области пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».

 В нашем регионе в проекте принимают участие 5 учреждений среднего профессионального образования.

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