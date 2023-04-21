В Обояни продолжается строительство взрослой поликлиники

Строительство ведется в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Уже полностью закончено монолитное перекрытие, бетонирование стен и устройство кирпичных перегородок подвала. Одновременно возводятся монолитное перекрытие первого этажа и наружные стены, подводятся внешние коммуникации.На строительство уже потрачено 570 млн рублей, из них 540 млн рублей – средства федерального бюджета, 30 млн рублей – областного.«Мы делаем все, чтобы новая поликлиника была удобной и для посетителей, и для врачей. Посещать ее смогут около 250 человек в смену. От качества работы поликлинического отделения, своевременности диагностики и доступности медицинской помощи во многом зависит здоровье людей. Поэтому модернизации первичного звена здравоохранения мы уделяем особое внимание», – отметил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.