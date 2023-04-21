В Курской области 22 апреля состоится Всероссийский субботник

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ принято решение о проведении 22 апреля Всероссийского субботника.

Это традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, покраска лавочек, цоколей и ограждений, уборка в подъездах.В Курской области 22 апреля субботники пройдут во всех районах.В областном центре запланирована уборка на территории около Утиного острова, в парке Солянка, урочище Крутой Лог, лесополосе по проспекту А. Дериглазова, на улицах Чайковского, Станционной, Театральной, 50 лет Октября и других.Наводить порядок будут сотрудники областного правительства, городской администрации, учреждений и предприятий.Каждый житель области может проявить заботу о природе, родном городе или селе и присоединиться к уборке и благоустройству территорий.