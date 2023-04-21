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Лента новостей / В регионе

В Курске продолжают вести дорожные работы

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:

 
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области

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Напомним, по плану нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

 Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
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