В Курске продолжают вести дорожные работы

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:





На проспекте Победы - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.На улице Льва Толстого – установка бортового камня.На улице Мыльникова – демонтаж и установка бортового камня.На улице Широкой - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.На улице Красной Армии – демонтаж тротуарной плитки и бортового камня.На проспекте Кулакова – фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, поднятие и замена решеток ливнеприемников, подготовка к укладке выравнивающего слоя.Напомним, по плану нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.