В Курске продолжают вести дорожные работы
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области
На улице Льва Толстого – установка бортового камня.
На улице Мыльникова – демонтаж и установка бортового камня.
На улице Широкой - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.
На улице Красной Армии – демонтаж тротуарной плитки и бортового камня.
На проспекте Кулакова – фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, поднятие и замена решеток ливнеприемников, подготовка к укладке выравнивающего слоя.
Напомним, по плану нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.