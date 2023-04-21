В мае начнется строительство многоуровневой развязки на улице Карла Маркса

Проект транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания к проспекту Победы находится на завершающей стадии прохождения государственной экспертизы.

Строительно-монтажные работы должны стартовать уже в мае. На первом этапе специалисты проведут переустройство сетей и коммуникаций. Уже известно, что при строительстве будет применен туннельный тип развязки.«Такое решение было принято с учетом конкретной локации, прежде всего потому, что развязка планируется в уже застроенной территории, и уже существующие объекты необходимо было учесть при решении поставленной задачи. Туннельный тип развязки позволит сохранить обзор на Триумфальную арку при въезде в Курск со стороны трассы М-2 «Крым», - прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.Проспекты Победы и Дериглазова, кроме наземных дорог и кругового движения, соединят два туннеля, что исключит пересечение основных транспортных потоков в одной плоскости.