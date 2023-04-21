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Лента новостей / В регионе

В мае начнется строительство многоуровневой развязки на улице Карла Маркса

Проект транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания к проспекту Победы находится на завершающей стадии прохождения государственной экспертизы. 
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области

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 Строительно-монтажные работы должны стартовать уже в мае. На первом этапе специалисты проведут переустройство сетей и коммуникаций. Уже известно, что при строительстве будет применен туннельный тип развязки.

«Такое решение было принято с учетом конкретной локации, прежде всего потому, что развязка планируется в уже застроенной территории, и уже существующие объекты необходимо было учесть при решении поставленной задачи. Туннельный тип развязки позволит сохранить обзор на Триумфальную арку при въезде в Курск со стороны трассы М-2 «Крым», - прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.

 Проспекты Победы и Дериглазова, кроме наземных дорог и кругового движения, соединят два туннеля, что исключит пересечение основных транспортных потоков в одной плоскости.

 
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