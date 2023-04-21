В Курске построят новую автомагистраль

Сегодня на рабочем совещании Губернатор Курской области Роман Старовойт обсудил строительство в Курске новой автомагистрали, обеспечивающей транспортное сообщение между проспектом Ленинского Комсомола и улицей Энгельса.

Ей присвоят имя Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булатова.Объект будет строиться в несколько этапов. В первую очередь предусмотрено возведение нового трехпролетного моста через реку Сейм. Его пешеходная часть будет выполнена по типу ранее демонтированного Красного моста. Работы планируется начать этим летом.Вторым этапом будет строительству двухполосной магистральной улицы, которая будет начинаться от примыкания к существующему проезду в районе дома №119 на улице Энгельса и пролегать через урочище Солянка по имеющейся просеке, затем по мосту через реку Сейм и до проспекта Ленинского комсомола в месте бывшей железнодорожной насыпи. Получить положительное заключение государственной экспертизы по проекту второго этапа планируется в конце сентября, а начать строительство в 4-м квартале 2023 года.