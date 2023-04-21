На праздничные дни мая изменится график движения некоторых пригородных поездов Курской области
В праздничные дни мая в график движения некоторых пригородных поездов Курской области внесены изменения.
Поезда №6975/6978 Курск – Льгов будут курсировать 30 апреля и 7 мая, а 1 и 9 мая отменены.
Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».