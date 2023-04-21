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На праздничные дни мая изменится график движения некоторых пригородных поездов Курской области

В праздничные дни мая в график движения некоторых пригородных поездов Курской области внесены изменения.

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Пригородные поезда №6362/6361 сообщением Курск – Ливны, №6506/6505 Курск – Колпны, №7121/7123, 7120/7122 Курск – Воронеж проследуют по маршруту 1 и 9 мая, а 30 апреля и 7 мая будут выведены из расписания.

Поезда №6975/6978 Курск – Льгов будут курсировать 30 апреля и 7 мая, а 1 и 9 мая отменены.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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