В Курске продолжается ремонт дорог
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области
- На проспекте Кулакова – устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, поднятие и замена ливнеприемников.
- На улице Красной Армии - монтаж бортового камня.
- На улице Льва Толстого – подготовка под установку бортового камня.
- На улице Дружининской – демонтаж бортового камня.
Напомним, по плану нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просятне оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.