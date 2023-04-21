  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:


 
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области

Читайте также

- На проспекте Победы - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.

- На проспекте Кулакова – устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, поднятие и замена ливнеприемников.

- На улице Красной Армии - монтаж бортового камня.

- На улице Льва Толстого – подготовка под установку бортового камня.

- На улице Дружининской – демонтаж бортового камня.

Напомним, по плану нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

 Автомобилистов просятне оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В реку Тускарь сбросили сточные воды

Курской государственной сельскохозяйственной академии присвоили статус университета

Горожанам предлагают бесплатно посадить деревья

Летняя оздоровительная кампания – 2023

На праздничные дни мая изменится график движения некоторых пригородных поездов Курской области

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске