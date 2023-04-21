В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:







- На проспекте Победы - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.- На проспекте Кулакова – устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, поднятие и замена ливнеприемников.- На улице Красной Армии - монтаж бортового камня.- На улице Льва Толстого – подготовка под установку бортового камня.- На улице Дружининской – демонтаж бортового камня.Напомним, по плану нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просятне оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.