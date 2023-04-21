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Лента новостей / В регионе

Летняя оздоровительная кампания – 2023

В комитете образования рассказали как  в этом году подать заявление в школьные и на оздоровительные смены.

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Заявление можно подать как в электронном виде через личный кабинет Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг https://clck.ru/9vdC3, так и посредством очного обращения родителей по месту обучения детей.

Подать заявление можно будет уже 25 апреля. До этой даты система работает в тестовом режиме.

Прием заявлений на профильные смены будет осуществляться, как и в прошлом году, посредством личного приема. Подать заявку можно руководителю профильной смены.

Реестр специализированных (профильных) смен размещен на сайте http://летокурск.рф
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