https://clck.ru/9vdC3, так и посредством очного обращения родителей по месту обучения детей.Заявление можно подать как в электронном виде через личный кабинет Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг
Подать заявление можно будет уже 25 апреля. До этой даты система работает в тестовом режиме.
Прием заявлений на профильные смены будет осуществляться, как и в прошлом году, посредством личного приема. Подать заявку можно руководителю профильной смены.
Реестр специализированных (профильных) смен размещен на сайте http://летокурск.рф
Летняя оздоровительная кампания – 2023
В комитете образования рассказали как в этом году подать заявление в школьные и на оздоровительные смены.