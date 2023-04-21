Курской государственной сельскохозяйственной академии присвоили статус университета

Учебное заведение подведомственно Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.За последний год академия активно развивалась и достигла значительных успехов. Были открыты новые образовательные программы, начали работу 4 диссертационных совета, более чем на 1 000 человек увеличилось число студентов, значительно вырос бюджет вуза.