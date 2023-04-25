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Лента новостей / В регионе

В реку Тускарь сбросили сточные воды

В соцсетях появилось сообщение о сбросе в реку Тускарь сточных вод неизвестного происхождения.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Сотрудники регионального Минприроды совместно со специалистами аккредитованной лаборатории выехали на водный объект, информация подтвердилась.

Установлено, что сброс сточных вод осуществляется из железобетонной трубы,  в небольших количествах. Кокой либо запах отсутствовал.

 Специалисты аккредитованной лаборатории произвели отборы проб воды на месте сброса – в районе Кировского моста, а также выше и ниже по течению. Из канавы, по которой он осуществлялся, тоже взяты пробы. Результаты лабораторных исследований будут известны не ранее чем через 14 дней.

  Сейчас устанавливается собственник инженерных сооружений. Он в случае выявления факта причинения вреда водному объекту будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа до 300 тысяч рублей.
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