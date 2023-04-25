В Коренной пустыни заменят лестницу
Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил монастырь Коренная пустынь, на которых проводятся восстановительные работы.
В текущем году планируется продолжить деятельность на этих объектах и в Михайловском храме Курска.
Отдельно обсудили вопрос замены лестницы к источнику в Коренной пустыни. Меценат готов профинансировать работы. Центром компетенций уже подготовлен проект, до 23 августа планируется завершить реконструкцию.
«Несмотря ни на какие сложности мы выполняем свою миссию: восстанавливаем разрушенные в советское время святыни и объекты, которые приходят в ненадлежащее состояние сейчас. Важно продолжать создавать новые центры притяжения прихожан и туристов», - отметил Роман Старовойт.