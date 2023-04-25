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В Коренной пустыни заменят лестницу

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил монастырь Коренная пустынь, на которых проводятся восстановительные работы. 

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В 2022 году была завершена роспись 3-го этапа в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь, также велись работы в Воскресенской церкви и Знаменском монастыре. 

В текущем году планируется продолжить деятельность на этих объектах и в Михайловском храме Курска.
Отдельно обсудили вопрос замены лестницы к источнику в Коренной пустыни. Меценат готов профинансировать работы. Центром компетенций уже подготовлен проект, до 23 августа планируется завершить реконструкцию.

«Несмотря ни на какие сложности мы выполняем свою миссию: восстанавливаем разрушенные в советское время святыни и объекты, которые приходят в ненадлежащее состояние сейчас. Важно продолжать создавать новые центры притяжения прихожан и туристов», - отметил Роман Старовойт.

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