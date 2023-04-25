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Лента новостей / В регионе

В школе №18 продлили дистанционное обучение до конца учебного года

Об этом рассказала и.о. председателя комитета образования Курска Лидия Асадчих.


 

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- Специалистами «Курскгражданпроект» было проведено полное обследование здания школы. Мы получили заключение, в котором сказано, что здание требует капитального ремонта. После этого провели собрание родителей, 94% высказались за то, чтобы завершить учебный год с применением электронного обучения и дистанционных технологий, - подчеркнула Лидия Евгеньевна.

 Она также отметила, что капитальный ремонт школы планируется провести в 2024 году. А в следующем учебном году дети будут проходить обучение в школах №2 и №7, а также в гимназии №25. Что касается летнего лагеря, который работает каждый год на базе учебного заведения, то в этом году он будет организован для ребят из школы №18 в гимназии №25.

Напомним, что в первых числах апреля в школе №18 произошло ЧП: рухнула часть потолка между лестничными пролётами. По заключению экспертов, потолок обрушился из-за ветхости и отсутствия ремонта.
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