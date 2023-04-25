Завершается онлайн-голосование по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству
31 мая завершится онлайн-голосование по выбору общественных территорий в Курске, подлежащих благоустройству в 2024 году.
∙ существующая на площади возле торгового центра «Куряночка»;
∙ существующий сквер на пересечении улиц Радищева и Дзержинского напротив Кукольного театра;
∙ проектируемый сквер Афанасия Фета на проспекте Дружбы между улицами Кленовой и 2-й Поэтической.
Напомним, что напротив «Куряночки» расположен один из самых больших и благоустроенных парков областного центра – парк им. Дзержинского, напротив сквера «Спутник» находится парк имени Первого мая, а выше по улице Радищева - парк Героев гражданской войны, в народе именуемый парком «Бородино».
Отметим, что в Северо-западном районе, одном из самых густонаселенных районов областного центра, сегодня нет не только ни одного парка или сквера, но и обустроенной зоны отдыха.
Голосование происходит на сайте 46.gorodsreda.ru (46 точка городсреда точка ру) и продлится до 31 мая.