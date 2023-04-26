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Роман Старовойт выступил на первой всероссийской конференции в Москве

В Москве организована первая всероссийская конференция «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам».
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, органов исполнительной власти, главы регионов. Курскую делегацию возглавил губернатор Роман Старовойт.

В ходе конференции подняты вопросы взаимодействия власти, науки и бизнеса, создания эффективных инструментов работы с семьями и формирования позитивного образа многодетной семьи. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о демографической ситуации в регионе и мерах, принимаемых для ее улучшения.

«Курская область по уровню рождаемости находится в середине списка регионов Центрального федерального округа. Понимая важность и значимость этого вопроса, еще в 2022 году мы разработали программу повышения рождаемости на период до 2025 года. В регионе реализуется целый комплекс мер по улучшению демографической ситуации», – отметил Роман Старовойт.

  Для семей предусмотрены единовременные выплаты, пособия, в регионе реализуются программы по улучшению жилищных условий. Также проводятся мероприятия, направленные на укрепление института семьи и пропаганду семейных ценностей. Курская область одна из немногих, где реализуется акция «Подарок новорожденному», а также вручаются сертификаты на областной материнский капитал.
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