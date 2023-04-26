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В Курске стартовала акция по раздаче георгиевских ленточек

 Активисты регионального штаба движения «Волонтеры Победы» дали старт акции по раздаче георгиевских ленточек в Курске.

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Эта акция традиционно проводится в преддверии Дня Победы.

Акция по раздаче ленточек началась на Театральной площади. Она пройдет на улицах, в парках и скверах города до 9 мая включительно. Ежедневно волонтеры будут вручать курянам символ доблести и героизма и рассказывать о том, как правильно его носить.

Также в Курске стартовала масштабная Всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика». Она продолжится до 22 июня. Чтобы поддержать ветеранов, любой желающий может приобрести значок. Акцию проводят «Волонтеры Победы» совместно с благотворительным фондом «Память поколений».
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