В Курске стартовала акция по раздаче георгиевских ленточек

Активисты регионального штаба движения «Волонтеры Победы» дали старт акции по раздаче георгиевских ленточек в Курске.

Эта акция традиционно проводится в преддверии Дня Победы.Акция по раздаче ленточек началась на Театральной площади. Она пройдет на улицах, в парках и скверах города до 9 мая включительно. Ежедневно волонтеры будут вручать курянам символ доблести и героизма и рассказывать о том, как правильно его носить.Также в Курске стартовала масштабная Всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика». Она продолжится до 22 июня. Чтобы поддержать ветеранов, любой желающий может приобрести значок. Акцию проводят «Волонтеры Победы» совместно с благотворительным фондом «Память поколений».