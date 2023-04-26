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С 29 апреля можно посетить экскурсию по единственной в России действующей водяной мельнице

В ближайшие выходные в Парке мельниц в селе Красниково Пристенского района стартует туристический сезон.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 С 29 апреля можно посетить экскурсию по единственной в России действующей водяной мельнице. Начнет работу и лодочная станция: посетители смогут покататься на лодках и катамаранах. Также на территории парка можно будет купить курские пряники и перекусить в Доме пекаря.

  Со среды по пятницу музей «Водяная мельница» открыт с 10:00 до 19:00, обзорная экскурсия проводится без демонстрации работы мельничных механизмов. Стоимость билета для взрослых – 100 рублей, для детей – 50 рублей. По субботам и воскресеньям также с 10:00 до 19:00 в начале каждого часа можно посетить экскурсию с демонстрацией работы механизмов. Взрослый билет стоит 150 рублей, детский – 100 рублей
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