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В Курской области отремонтируют 35 переездов

В 2023 году в Курской области железнодорожники отремонтируют 35 переездов.
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области

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На станции Золотухино  предусмотрен капитальный ремонт железнодорожного переезда. Специалистами будет   заменены резинокордовое покрытие, устройства заграждения и светоотражающие столбики.

Ремонт переездов проводится в период специальных технологических «окон», во время которых движение через переезд организуется в реверсивном режиме.

При отсутствии такой возможности, работы проводятся в ночное время. Такая мера позволяет минимизировать возможные неудобства для водителей.

 
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