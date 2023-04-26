В Курской области отремонтируют 35 переездов

В 2023 году в Курской области железнодорожники отремонтируют 35 переездов.

В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД»На станции Золотухино предусмотрен капитальный ремонт железнодорожного переезда. Специалистами будет заменены резинокордовое покрытие, устройства заграждения и светоотражающие столбики.Ремонт переездов проводится в период специальных технологических «окон», во время которых движение через переезд организуется в реверсивном режиме.При отсутствии такой возможности, работы проводятся в ночное время. Такая мера позволяет минимизировать возможные неудобства для водителей.