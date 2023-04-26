В Курской области отремонтируют 35 переездов
В 2023 году в Курской области железнодорожники отремонтируют 35 переездов.
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области
На станции Золотухино предусмотрен капитальный ремонт железнодорожного переезда. Специалистами будет заменены резинокордовое покрытие, устройства заграждения и светоотражающие столбики.
Ремонт переездов проводится в период специальных технологических «окон», во время которых движение через переезд организуется в реверсивном режиме.
При отсутствии такой возможности, работы проводятся в ночное время. Такая мера позволяет минимизировать возможные неудобства для водителей.