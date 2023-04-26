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Курские начинающие предприниматели могут получить субсидию

Комитет предпринимательства и торговли администрации города продолжает прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям.

 

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Заявки принимаются  до 12 мая включительно. Средства предоставляются на возмещение затрат, связанных с организацией и ведением дела. Размер поддержки - до 300 тысяч рублей, но не более 85% от затрат.

На дату регистрации заявки участник должен соответствовать следующим требованиям:

- субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории города Курска;
- сведения об участнике отбора внесены в единый реестр субъектов МСП;
- государственной регистрации субъекта МСП менее двух лет.


 
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