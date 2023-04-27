Курские начинающие предприниматели могут получить субсидию
Комитет предпринимательства и торговли администрации города продолжает прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям.
На дату регистрации заявки участник должен соответствовать следующим требованиям:
- субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории города Курска;
- сведения об участнике отбора внесены в единый реестр субъектов МСП;
- государственной регистрации субъекта МСП менее двух лет.