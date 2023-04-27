Курские начинающие предприниматели могут получить субсидию

Комитет предпринимательства и торговли администрации города продолжает прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям.





Заявки принимаются до 12 мая включительно. Средства предоставляются на возмещение затрат, связанных с организацией и ведением дела. Размер поддержки - до 300 тысяч рублей, но не более 85% от затрат.На дату регистрации заявки участник должен соответствовать следующим требованиям:- субъект МСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории города Курска;- сведения об участнике отбора внесены в единый реестр субъектов МСП;- государственной регистрации субъекта МСП менее двух лет.