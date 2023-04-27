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Лента новостей / В регионе

В Курске пройдут командные соревнования по очистке зеленых территорий

Во время общероссийских дней экологической защиты в Курске пройдут «Чистые игры», которые проводятся в рамках «Весеннего кубка чистоты».


 

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«Чистые игры» - это командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы.

Куряне могут присоединиться к экологической акции 29 апреля, зарегистрировав свою команду из двух-четырех человек на сайте https://cleangames.org/game/kursk290423. Лучшие получат призы от партнеров «Чистых игр» в регионе. В конце акции будет определена команда-победитель на основе общероссийского рейтинга чемпионата.

 Подробности и правила игры можно найти в группе ВКонтакте: Чистые Игры – Курск.

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