#БессмертныйПолкКурск.В Курской области пройдет онлайн-акция
Для участия в ней необходимо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовать рассказ о своем родственнике, который принимал участие в Великой Отечественной войне, и разместить его фотографию. В публикации используйте хештеги #БессмертныйПолкКурск, #ИсторияМоегоГерояКурск.
С 7 по 9 мая с 20:00 до 23:00 на Театральной площади в Курске, медиафасадах города, информационных табло в транспорте будет организована трансляция с фотографиями и историями ветеранов. В ней будут использованы ваши записи из соцсетей, сделанные до 5 мая!
Также портреты родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, предлагают вывесить на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей.
Акция «Бессмертный полк» в Курске пройдет в онлайн формате
Организаторы акции «Бессмертный полк» в этом году приняли решение ради безопасности отказаться от традиционного шествия по всей стране.
Фото из официальной группы ВК Город Курск