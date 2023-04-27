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Акция «Бессмертный полк» в Курске пройдет в онлайн формате

Организаторы акции «Бессмертный полк» в этом году приняли решение ради безопасности отказаться от традиционного шествия по всей стране. 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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 В Курской области пройдет онлайн-акция #БессмертныйПолкКурск.

Для участия в ней необходимо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовать рассказ о своем родственнике, который принимал участие в Великой Отечественной войне, и разместить его фотографию. В публикации используйте хештеги #БессмертныйПолкКурск#ИсторияМоегоГерояКурск.

С 7 по 9 мая с 20:00 до 23:00 на Театральной площади в Курске, медиафасадах города, информационных табло в транспорте будет организована трансляция с фотографиями и историями ветеранов. В ней будут использованы ваши записи из соцсетей, сделанные до 5 мая!


 Также портреты родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, предлагают вывесить на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей.


 
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