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В Курске будет работать передвижной флюорограф

2 мая с 10:00 до 15:00 на площадке ТРК «МегаГРИНН» (ул. К. Маркса, 68) будет работать передвижной флюорографический кабинет. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Медики противотуберкулезного диспансера бесплатно осмотрят и проконсультируют курян в рамках Недели сохранения здоровья легких. 
Для профилактики опасных заболеваний врачи настоятельно рекомендуют проходить флюорографию 1 раз в год.

В 2022 году 360 посетителей «МегаГРИННа» были обследованы мобильной бригадой областного клинического противотуберкулезного диспансера. В этом году уже около 500 курян прошли флюорографию на площадке этого комплекса.

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