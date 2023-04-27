В Курске будет работать передвижной флюорограф

2 мая с 10:00 до 15:00 на площадке ТРК «МегаГРИНН» (ул. К. Маркса, 68) будет работать передвижной флюорографический кабинет.

Медики противотуберкулезного диспансера бесплатно осмотрят и проконсультируют курян в рамках Недели сохранения здоровья легких.Для профилактики опасных заболеваний врачи настоятельно рекомендуют проходить флюорографию 1 раз в год.В 2022 году 360 посетителей «МегаГРИННа» были обследованы мобильной бригадой областного клинического противотуберкулезного диспансера. В этом году уже около 500 курян прошли флюорографию на площадке этого комплекса.