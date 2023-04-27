В Курске построят четыре новых детских сада

Курская область принимает участие в реализации федерального проекта «Инфраструктурное меню».

Он включает в себя инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. Программа реализуется в регионе с 2022 года. Одним из элементов является предоставление денежных средств под льготную ставку 3% годовых на срок не менее 15 лет.С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов в Курске ведется строительство трех детских садов. Два из них появятся в микрорайоне Северном, каждый будет рассчитан на 150 мест. Еще один сад на 140 мест начали возводить на проспекте Вячеслава Клыкова. Общая стоимость объектов – 879 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 2023-2024 годы.На проспекте Надежды Плевицкой уже строится детский сад на 280 мест.В настоящее время ведется монтаж третьего этажа, выполнены работы по устройству фундамента и монолитной железобетонной плиты под котельную, водопроводного колодца и наружной сети канализации. Ввод в эксплуатацию детского сада планируется в конце 2023 года.