В Курске построят четыре новых детских сада
Курская область принимает участие в реализации федерального проекта «Инфраструктурное меню».
Фото с официальной сайта Курская область
С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов в Курске ведется строительство трех детских садов. Два из них появятся в микрорайоне Северном, каждый будет рассчитан на 150 мест. Еще один сад на 140 мест начали возводить на проспекте Вячеслава Клыкова. Общая стоимость объектов – 879 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 2023-2024 годы.
На проспекте Надежды Плевицкой уже строится детский сад на 280 мест.
В настоящее время ведется монтаж третьего этажа, выполнены работы по устройству фундамента и монолитной железобетонной плиты под котельную, водопроводного колодца и наружной сети канализации. Ввод в эксплуатацию детского сада планируется в конце 2023 года.