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Курск украшают к майским праздникам

Первые арт-объекты — две Красные звезды — установили в начале улицы Ленина и на площади Перекальского.

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 Еще две в ближайшее время появятся в районе Театральной площади и на перекрестке с улицей Садовой.

Город также будет украшен «флаговыми кострами» - композиции установят в районе центральных городских площадей - Красной, Театральной, Перекальского и Советов, а также возле парка им. Ф.Э. Дзержинского.

 Особое внимание — Красной площади. Здесь установят инсталляцию «Курск — город воинской славы», в создании которой могли принять участие все желающие. Ведь в оформлении используют фотографии участников Великой Отечественной войны, присланные горожанами.
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