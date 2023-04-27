Курск украшают к майским праздникам

Первые арт-объекты — две Красные звезды — установили в начале улицы Ленина и на площади Перекальского.

Еще две в ближайшее время появятся в районе Театральной площади и на перекрестке с улицей Садовой.Город также будет украшен «флаговыми кострами» - композиции установят в районе центральных городских площадей - Красной, Театральной, Перекальского и Советов, а также возле парка им. Ф.Э. Дзержинского.Особое внимание — Красной площади. Здесь установят инсталляцию «Курск — город воинской славы», в создании которой могли принять участие все желающие. Ведь в оформлении используют фотографии участников Великой Отечественной войны, присланные горожанами.