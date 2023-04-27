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В поселке Ворошнево продолжается реконструкция городских очистных сооружений

 Работы на объекте ведутся с декабря 2019 года за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств «Курскводоканала».

 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Срок сдачи объекта – 4-й квартал 2023 года. Работы выполняются по индивидуальному проекту. Он включает в себя  два этапа: строительство новой линии и реконструкция существующей.

В период 2019-2022 годов на реконструкцию было направлено 2,2 млрд рублей. В 2023-м на эти цели предусмотрено 0,9 млрд рублей.

За период проведения реконструкции объекта изменились нормативы приема сточных вод, в связи с чем параллельно с производством работ выполняется корректировка проектно-сметной документации.

 Сейчас на объекте в первичном отстойнике, приаэраторе, аэротенке и вторичном отстойнике проводятся железобетонные работы по несущим конструкциям.
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