В Курске продолжаются дорожные работы
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
-На улице Белинского – демонтаж бортового камня.
-На улице Мыльникова – укладка асфальтобетонного покрытия.
-На улице Льва Толстого – установка бортового камня.
-На улице Дружининской – установка бортового камня.
-На улице Тамбовской – фрезерование асфальтобетонного покрытия.
-На проспекте Кулакова – устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.
-На улице Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.
По плану нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.