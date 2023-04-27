В Курске продолжаются дорожные работы

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:





-На проспекте Победы - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, поднятие и замена колодцев и дождеприемников.-На улице Белинского – демонтаж бортового камня.-На улице Мыльникова – укладка асфальтобетонного покрытия.-На улице Льва Толстого – установка бортового камня.-На улице Дружининской – установка бортового камня.-На улице Тамбовской – фрезерование асфальтобетонного покрытия.-На проспекте Кулакова – устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.-На улице Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.По плану нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.