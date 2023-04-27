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В Курске продолжаются дорожные работы

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:

 

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-На проспекте Победы - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, поднятие и замена колодцев и дождеприемников.

 -На улице Белинского – демонтаж бортового камня.

 -На улице Мыльникова – укладка асфальтобетонного покрытия.

 -На улице Льва Толстого – установка бортового камня.

 -На улице Дружининской – установка бортового камня.

 -На улице Тамбовской – фрезерование асфальтобетонного покрытия.

 -На проспекте Кулакова – устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

 -На улице Красной Армии – монтаж бортового камня, поднятие и замена люков.

 По плану нацпроекту БКД 2023 года в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

 Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.


 
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