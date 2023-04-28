Дезинформация
Иностранные спецслужбы активизировали свою работу в социальных сетях.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Вчера получила распространение очередная подделка: якобы губернатор запретил посещать пограничные с Украиной леса на время майских праздников. Такого документа в Правительстве Курской области не выпускали. Это можно проверить на официальном сайте https://kursk.ru/region/control/documents/.
«Кстати, сочетание «Об мерах» – нарушение правил русской грамматики, которое известно всем: мы так не говорим и тем более не пишем. Авторам подделки, видимо, язык не родной»- написал в своем телеграмм канале Роман Старовойт.