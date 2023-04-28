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Дезинформация

 Иностранные спецслужбы активизировали свою работу в социальных сетях.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Уже несколько дней подряд они пытаются вбрасывать дезинформацию, направленную на создание панических настроений в приграничных районах.

Вчера получила распространение очередная подделка: якобы губернатор запретил посещать пограничные с Украиной леса на время майских праздников. Такого документа в Правительстве Курской области не выпускали. Это можно проверить на официальном сайте https://kursk.ru/region/control/documents/.

«Кстати, сочетание «Об мерах» – нарушение правил русской грамматики, которое известно всем: мы так не говорим и тем более не пишем. Авторам подделки, видимо, язык не родной»- написал в своем телеграмм канале Роман Старовойт.


 
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